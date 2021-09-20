2020年草坡曬被藝術節活動照片。（主辦單位提供）

2020年草坡曬被藝術節活動照片。（主辦單位提供）

拼布藝術源自於歐美，過去拼布是為了製做衣服或是被子；如今逐漸走向裝飾性和藝術創作，歐美及日本的拼布創作者常常在戶外展示、分享作品，形成為以大地為畫布的「曬被藝術節」，將城市化身為巨大的展示平台。

曬被節源自於俄羅斯，“俄羅斯之魂”國際拼布節是俄羅斯蘇茲達爾市的傳統節日。於每年八月舉行。由俄羅斯拼布大師協會和蘇茲達爾行政管理局舉辦。首次舉辦於2016年的夏天，此節日的目的是複興民間傳統的針線活和縫紉。蘇茲達爾的國際拼布節聚集了來自俄羅斯和其他國家不同地區的最優秀的拼布藝術家。節日的名稱“俄羅斯之魂”展現了節日的主要思想，渴望通過這種類型的裝飾和應用藝術表現出對拼布生態的深入理解，反映人民的民族傳統、性格和文化。

日本引進拼布課程與教學已30餘年，孕育出許多優良的拼布藝術家，藉由此活動提供所有對拼布感興趣的志同道合之人相互交流、分享作品，讓世界能看到屬於臺灣文化的拼布。2020年，小品拼布手作工作坊與將捷金鬱金香酒店聯手打造北台灣首創之拼布曬被藝術節，將千坪草坡化身為頂級藝術殿堂，參與曬被活動之餘，還能遠眺淡水河的美景與享受沒入觀音山之絕美夕陽，以推廣淡水之美為己任，期待能將此活動打造成為淡水為一年一度的藝術盛事。2021年台灣雖疫情肆虐，在大家團結防疫下，控制了疫情的擴展，今年將於10月將如期舉辦《2021草坡曬被藝術節》。

臥躺的觀音山，盆嶺吐霧樣貌依舊，百年前見證過清法戰爭的淡水，河畔光影襯托下的水面，倒映著夕陽的耀眼，就像隔絕喧囂的淨土，坐擁得天獨厚的優越地理條件下，不僅人文、藝術、歷史薈萃，更被淡水的自然之美溫柔擁抱。滬尾藝文休閒園區獲得綠建築最高榮譽-鑽石級綠建築認證，以永續經營的設計理念，以環保精神為己任，使用綠建材與自然環境取得平衡，以不改變當地生物樣貌為主，再以人的舒適度為輔，將人與自然完美結合。

在活動當天，人們可以自由參觀展覽，參與拼布講座及拼布市集。不論任何年齡的個人拼布藝術家、業餘愛好者或是拼布工作室皆能參加臺灣拼布藝術節。拼布市集主要由台灣知名拼布大廠喜佳、洋鈺等與小品拼布手作工房擺攤販售相關產品，講座將由拼布藝術家洪碧穗老師主講《從窗花看淡水八景》以及前衛纖維藝術家劉棟老師、吳聿畋老師、龐慧如老師、喜佳鍾國蘭老師，與等所開設之專業課程。今年，加碼窗台曬被的活動，於活動第二天早晨將作品掛在將捷金鬱金香酒店白色的外牆上，早晨陽光徐徐照射於精緻的拼布作品之上，更加顯現作品的立體層次感。