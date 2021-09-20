桃園市長鄭文燦20日指出，繼台灣鳳梨遭大陸禁止輸入後，台灣釋迦、蓮霧也被列為黑名單，「明顯就是政治性操作！」他舉立陶宛的農產品、澳洲的紅酒也被大陸列為報復名單之一，斥大陸以政治性目的扭曲原本正常化的貿易行為，已明大陸無法遵守國際的文明規則，將發起促銷活動鼓勵認購。

「鳳梨不能賣中國，戰機可以來台灣！」鄭文燦說，這是兩岸問題最大的障礙，歷經台灣鳳梨遭中國禁止輸入事件，以及近月鳳梨的銷售量成長得知，台灣除了應力挺自家的果農，也需開拓農產品的多元銷售管道，當前農委會已規畫10億元經費強化內外銷措施，以保障農民權益。

鄭文燦說，蓮霧是自己非常喜愛的水果，桃園農會曾多次協助中南部農會銷售多元農產品，針對釋迦、蓮霧遭禁事件，桃市府將整合農會銷售據點，除了協助販售釋迦及蓮霧外，同時也會發起相關活動，鼓勵企業、社團及市民朋友認購台灣釋迦及蓮霧，共同力挺農友度過難關。