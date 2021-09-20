大千基金會與山城救援協會共同幫謝家修妥屋頂。（大千基金會提供／謝明俊苗栗傳真）

大千基金會並贈送柚子、月餅等秋節應景食品給謝某。（大千基金會提供／謝明俊苗栗傳真）

獨居在泰安鄉偏僻山區的謝姓老翁，因行動不便，需外界協助，日前，謝某家中熱水器遭小偷竊走，無熱水洗澡，大千慈善基金會立即捐助謝某1具新的熱水器，並由苗栗縣山城救援協會協助修好屋頂，讓謝某過溫暖的中秋節。

「能在中秋節前夕好好洗個熱水澡，屋頂也不再漏水，真的很開心！」65歲的謝姓老翁是大千慈善事業基金會的居家服務個案，一人獨居在泰安鄉偏僻的山區，因過去曾受傷，導致下肢活動力較差，平日裡由居服員協助餐食及家務。

日前，社工前往定期探視時，發現謝某家中熱水器遭小偷搬走，只能靠瓦斯爐煮熱水洗澡，並以擦拭的方式清潔身體。加上屋頂漏水，導致屋內物品及地板潮濕，到處充滿霉味。

大千基金會獲悉後，立即出資並協請苗栗縣山城救援協會，幫謝某裝設新熱水器及修繕房屋，終於在中秋節前夕讓謝伯伯可以再度洗個舒服的熱水澡。

大千慈善事業基金會董事長徐千剛表示，大千醫院在泰安鄉已提供20年的山地醫療服務，除了關心當地居民的健康，對於弱勢民眾的協助更是不遺餘力。此次，也非常感謝苗栗縣山城救援協會的大力相助，出動許多專業人員共同完成此項任務。

苗栗縣山城救援協會理事長湯錦乾表示，協會除了平日協助救援行動之外，也會主動關懷弱勢民眾所需。這次與大千基金會共同合作，幫助謝某改善生活環境及狀況，見到整個房子修繕得煥然一新，感到非常開心。

除了修繕房屋，大千基金會當天也準備了生活物資、新輪椅及應景的柚子給謝某，希望讓他感受中秋過節氣氛，獲得舒適的生活環境，讓這次的圓夢計畫圓滿成功！