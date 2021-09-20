國際行動網路調查權威Opensignal今（20日）公布最新「全球5G行動網路體驗報告」，本次資料統計期間為2021上半年，評選全球電信商5G服務帶給用戶的體驗排名。報告指出，遠傳在「5G下載速度」、「5G上傳速度」以及「5G影音體驗」三項關鍵指標均榮獲世界第一的殊榮。其中「5G下載速度」更是繼2020全球評比後再創巔峰，平均速度直飆447.8Mbps，超越第二名韓國SK Telecom的417.6Mbps。

回顧台灣5G開台滿週年亮眼成績，甚至力壓英、美、韓等開台時間較早的國家，躋身國際5G前段班，在Opensignal最新「全球5G行動網路體驗評比」中，遠傳更是憑藉平均447.8Mbps的「5G下載速度」優勢，勝過第二名韓國SK Telecom的417.6Mbps成為最大贏家，與目前4G平均網速相比超過10倍。另外，隨著全球影音創作風潮大熱，消費者更頻繁地透過社交媒體進行創作和分享，在人人皆是創作者的時代，用戶越來越在意「5G上傳速度」，而遠傳在此項目也以66Mbps的驚人速度獨占鰲頭、稱霸世界。Opensignal也將影音、遊戲體驗納入評分項目，「5G影音體驗」項目實測影音服務傳輸至電子裝置的品質，遠傳同樣贏得世界第一。

遠傳在本次評比中，除了獲得三項最高殊榮之外，在其他各項目皆被列為全球領先者之一。遠傳總經理井琪表示，遠傳持續用心建設，全網採用愛立信設備，並不斷優化網路，致力提供台灣消費者最佳5G體驗。此次在Opensignal評比中榮獲三項世界第一，不僅是對遠傳的最高榮譽與肯定，也向世界展示台灣政府對5G成功的規劃與推行，奠定台灣成為數位國家的關鍵基礎。我們相信「沒有最好 只有更好」，遠傳將持續努力提供台灣消費者世界級的網路和服務。

台灣愛立信總經理藍尚立表示，這是歷史性的一刻，愛立信很高興能夠以領先技術與遠傳一同打造全球頂尖的5G行動網路，在速度和影音體驗方面皆獲得國際行動網路調查權威Opensignal認證為世界第一。這份難得的殊榮歸功於遠傳與愛立信雙方長期堅實的夥伴關係，不僅攜手打造高速穩定的網速表現，更致力提供用戶最佳的使用體驗。未來，愛立信將持續與遠傳合作，發揮行動科技潛能，以前瞻技術實現行動生活的無限可能，進一步推動台灣5G網路發展與社會數位化升級。