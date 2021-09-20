為幫助偏遠地區居民出門更便利，台中市政府持續推動「小黃公車」政策，除原有8條路線未變更，今年更新增新社白毛台、潭子大富及麗水龍津、大甲大安等7條新路線，讓小黃公車推進到台中市海線地區，同時加強新社、和平及潭子、神岡區的公共運輸。

交通局長葉昭甫舉例說，新社區福民國小位於福興里較偏遠地方，居民購物、出入較不方便，交通局特別規畫福民國小行駛至和平區衛生所的黃9路小黃公車路線，1天設有5個來回趟次，沿線經過福民國小、大林國小、和平區農會、和平區公所、和平區衛生所，且班次時間特別配合上下學時段。

葉昭甫強調，小黃公車主要提供偏遠地區公共運輸服務，方便民眾通勤通學、採買生活物資、就醫、洽公或轉乘其他公共運輸，以黃9路線來說，除可提供小朋友就學，也規畫行駛至和平農會及和平區公所、衛生所，方便民眾採買生活物資與洽公、就醫需求。

此外，黃11路麗水龍津線行駛於龍井區，自麗水至龍泉國小，一天共5個來回趟次，途中經過龍津國小、龍津高中、龍井區公所、龍井車站、龍泉國小。交通局表示，考量龍井地區的公車或台鐵等公共運輸皆以南北向為主，特別規畫黃11路採取東西走向，方便民眾轉乘公車或台鐵等公共運輸往台中或沙鹿方向。

交通局指出，小黃公車為固定班次且座位有限，建議搭乘前務必致電預約，服務車隊將依預約人數派遣車輛，相關乘車預約資訊可上交通局網站查詢( https：／／pse.is／3p92sj )。