「季妹妹」季芹與天團「5566」成員王仁甫因合作節目擦出愛火，兩人在當紅時秘戀，這段姊弟戀一路走來不容易，不過有情人終成眷屬，季芹跟王仁甫結婚並育有一雙子女，眾人都知他們四口之家生活幸福，而季芹更是多年來維持超好狀態，近日她在臉書分享了度假照，在藍天白雲之下大露不科學神美腿，被讚神美！

季芹與王仁甫結婚至今15年，感情始終甜蜜，而有了孩子後，夫妻倆非常用心在陪伴孩子長大，經常跟一雙子女相約家族旅遊，這回中秋連假也不例外，昨天(9/19)她在臉書粉絲團分享了多張美照，透露人在太魯閣，用美麗的照片來祝大家中秋節快樂。

季芹分享了幾張襯著翠綠山林的個人美照，照片中她穿著白色半透膚襯衫搭配同色系短褲，或跪或側臥在大大的露天沙發上，雖然她的重點是身後美景，但眾人關注的卻是她的好身材，盛讚「芹姐也太美了吧」、「腳～～好長」、「仁甫哥太幸福了」、「美景配美人」，季芹不僅膚況很棒，身材也很纖細，還大方展示修長美腿，保養得太好，完全看不出已經是45歲、兩個孩子的媽。

而這幾張美麗角度的照片，眼尖的網友很快就認出來，是在太魯閣晶英酒店拍攝的，紛紛猜測是「老公視角」，但季芹卻說：「女兒才有這麼美的照片」、「我女兒真的很會拍耶」，間接抱怨老公拍照技術不佳，被女兒比過去了。