全國總工會理事長陳杰20日在臉書貼文，表態支持朱立倫當選國民黨主席，已經退黨的他指民進黨執政後輕忽勞工權益，公開呼籲仍具有國民黨籍的勞工朋友，一起支持朱立倫，讓國民黨重新執政，創造全民幸福，避免陷入戰亂陰霾。

陳杰表示，雖然已非黨員，但仍對不忘台灣安危、勞權確保，尤其執政的民進黨輕忽勞工權益，唯有積極改造國民黨，才能決定中華民國未來走向；若放手擺爛，不僅亡黨，甚至會導致中華民國從地球消失！

貼文呼籲國民黨籍的勞工朋友，支持朱立倫膺任國民黨黨主席，帶領國民黨打贏2022五合一大選，繼而推出強而有力的國家領導人侯選人，讓國民黨重新執政，創造全民幸福，避免陷入戰亂陰霾。

為什麼要推薦朱立倫？陳杰指出，朱歷練完整、格局高超、視野橫貫國際、有力調合兩岸，肯為捍衛勞工權益奮鬥，是他願意表態、公開推薦的關鍵因素。

陳杰強調，此次國民黨黨主席選舉結果，將影響2022五合一選舉結果、更攸關國民黨的未來，朱立倫行政歷練豐富，歷任桃園縣長、新北市長、行政院副院長及國民黨主席，熟悉國際事務，與美國政界溝通無礙，處理兩岸問題駕輕就熟，應是新任國民黨黨主席的優異人選！