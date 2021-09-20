自稱「FBI帥哥」的網紅鄧佳華憑著招牌門牙和無厘頭風格走紅，最近他加入直播主連千毅的團隊，雖然因怕蝦差點丟工作，但轉當直播小幫手後表現如魚得水，昨（19日）和「法拉利姐」張婷婷大玩安全之吻，兩人卯足全力製造「笑」果，讓眾人看傻眼。

連千毅的直播團隊越來越大，繼鄧佳華加入後，本土劇男星徐亨也在19日現身直播中以行動力挺，連法拉利姐都來了，連千毅cue她和鄧佳華玩遊戲，先是挑戰對視2分鐘不笑，雙方打成平手，接著再挑戰26秒安全之吻，只見連千毅一喊開始，鄧佳華率先把整張臉貼上透明保鮮膜，猛烈的激吻法拉利姐，過程中還伸出舌頭靈活地擺動，試圖想壓制對方，後來更使出絕招，用突出的門牙摩擦保鮮膜，展開超強勢的進攻。

法拉利姐起初都緊閉雙眼，感受到鄧佳華的積極後，她也不遑多讓，伸出舌頭反擊，畫面超級震撼，徐亨在一旁似乎看傻了。最後鄧佳華的攻勢實在太激烈，法拉利姐忍不住笑場彈開，頻向對方喊：「冷靜！冷靜！」玩完安全之吻後，鄧佳華和法拉利姐再PK絲襪套頭，看誰能撐最久不被扯掉，鄧佳華因牙齒勾破絲襪敗陣，法拉利姐也被鄧佳華強勢拉掉絲襪輸了，打成平手的雙方各獲得一千元安慰獎。