現任菲律賓參議員的知名拳王帕奎奧（Manny Pacquiao），獲支持派系提名，也宣告願意接受挑戰，出馬競選2022年菲律賓總統大位，他的最大競爭對手將是現任菲律賓總統杜特蒂的女兒薩拉（Sara Duterte）。
帕奎奧在19日接受提名，宣告投入2022年菲律賓總統大選。他在演講中表達「我是一個戰士，且無論在擂台上或擂台下，我永遠會是戰士。」他接續表示，「我以長期渴望政府能正確更迭的同胞名義，全心全意且勇敢、謙虛的希望得到你們的支持。」
在個人Twitter上，帕奎奧則是表示「我大膽地接受競選菲律賓總統的挑戰。」且表明「我們需要進步、需要戰勝貧窮，人民也希望政府以正直、具有同情心且公開透明的方式為人民服務。我也準備好接受作為領袖的挑戰。」
至今累積26年職業拳手生涯的帕奎奧，曾在8個不同量級都奪下世界拳王金腰帶，是菲律賓傳奇運動員。他與杜特蒂（Rodrigo Duterte）同屬民主菲人-國民力量黨（PDP-Laban），兩人曾是盟友，但因為帕奎奧批評杜特蒂在南海問題上的親中立場，以及菲律賓政府的貪腐問題而決裂。
帕奎奧人氣不低，支持者眾，但在當前2022菲律賓總統大選的民調中，仍落在現居首位的杜特蒂的女兒薩拉（Sara Duterte）、小馬可仕（已故獨裁者馬可仕之子），以及高人氣政治明星、馬尼拉市長莫雷諾（Isko Moreno）之後，民主菲人─國民力量黨黨內的敵對派系則是推舉的參議員克里斯多福．吳（Christopher Bong Go），他的支持度較為落後。
菲律賓憲法規定總統任期六年，不能連任。杜特蒂的任期將在2022年6月結束。而菲律賓預計在2022年5月9日舉行總統大選。
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