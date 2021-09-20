現任菲律賓參議員的知名拳王帕奎奧（Manny Pacquiao），獲支持派系提名，也宣告願意接受挑戰，出馬競選2022年菲律賓總統大位，他的最大競爭對手將是現任菲律賓總統杜特蒂的女兒薩拉（Sara Duterte）。

帕奎奧在19日接受提名，宣告投入2022年菲律賓總統大選。他在演講中表達「我是一個戰士，且無論在擂台上或擂台下，我永遠會是戰士。」他接續表示，「我以長期渴望政府能正確更迭的同胞名義，全心全意且勇敢、謙虛的希望得到你們的支持。」

在個人Twitter上，帕奎奧則是表示「我大膽地接受競選菲律賓總統的挑戰。」且表明「我們需要進步、需要戰勝貧窮，人民也希望政府以正直、具有同情心且公開透明的方式為人民服務。我也準備好接受作為領袖的挑戰。」

I boldly accept the challenge of running as PRESIDENT of the Philippines. We need progress. We need to win against poverty. We need government to serve our people with integrity compassion and transparency. The time is now. I am ready to rise to the challenge of leadership. 🇵🇭 pic.twitter.com/suN1zFTxyW — Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) September 19 2021

知名拳王帕奎奧曾在8個不同量級都奪下世界拳王金腰帶。（圖／美聯社）

至今累積26年職業拳手生涯的帕奎奧，曾在8個不同量級都奪下世界拳王金腰帶，是菲律賓傳奇運動員。他與杜特蒂（Rodrigo Duterte）同屬民主菲人-國民力量黨（PDP-Laban），兩人曾是盟友，但因為帕奎奧批評杜特蒂在南海問題上的親中立場，以及菲律賓政府的貪腐問題而決裂。

帕奎奧人氣不低，支持者眾，但在當前2022菲律賓總統大選的民調中，仍落在現居首位的杜特蒂的女兒薩拉（Sara Duterte）、小馬可仕（已故獨裁者馬可仕之子），以及高人氣政治明星、馬尼拉市長莫雷諾（Isko Moreno）之後，民主菲人─國民力量黨黨內的敵對派系則是推舉的參議員克里斯多福．吳（Christopher Bong Go），他的支持度較為落後。

菲律賓憲法規定總統任期六年，不能連任。杜特蒂的任期將在2022年6月結束。而菲律賓預計在2022年5月9日舉行總統大選。