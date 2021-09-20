數位民眾在岸上聊天、曬太陽，皆未配戴口罩。（陳彩玲攝）

中秋連假邁入第三天，基隆市海興游泳池、大武崙沙灘湧入大批遊客，但許多民眾上岸後並未依規定配戴口罩，有民眾憂心恐成為防疫破口。對此，市府表示，將加強查核，呼籲民眾落實防疫規定。

海興游泳池是在地知名天然海水泳池，每到夏天吸引許多遊客前來戲水消暑，假日更時常湧入上千人進入，但受疫情影響，曾封閉長達2個月多時間，直到8月底疫情趨緩才開放，市府為嚴防破口，祭出相關防疫規定，除了在水下外，其餘時間皆需配戴口罩，並落實實聯制、做好自我防疫管理。

不過，中秋連假期間，有市民發現許多來自外縣市遊客，疑似不清楚相關規定，在岸上時並未配戴口罩，擔心成為防疫破口。記者到場直擊，確實有許多民眾未落實防疫規定，包括坐在平台石椅或消波塊上等待家人戲水的遊客，或是在岸邊曬太陽等，甚至有人大喇喇的拿著泳圈未戴口罩進出，但都沒有衛生單位在場勸導或宣導。

對此，基隆市政府表示，連假期間歡迎大家到基隆遊玩，但還是必需遵守防疫指引，上岸就要戴上口罩，保護自己也保護他人，將請相關單位加強巡查，若有民眾違規會先進行勸導，屢勸不聽者依法開罰，並呼籲目前疫情警戒仍維持二級，心情可以放輕鬆但防疫不能鬆懈，還請民眾自律，共同維護、珍惜得來不易的防疫成果。

基隆市衛生局進一步指出，民眾若上岸時未配戴口罩，將依傳染病防治法第36條，處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰，呼籲切勿以身試法。另外，大武崙沙灘也開放從事游泳、浮潛等水域活動，除了在水下，其餘時候也需配戴口罩。