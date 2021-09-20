富邦悍將游擊手莊韋恩19日面對樂天桃猿發生守備失誤，隨即被換下場，20日球隊作出人員異動，將他與胡冠俞下二軍，拉上李宗賢、辛元旭，總教練洪一中認為，感覺莊韋恩會恐懼，導致身體僵硬，「這必須要他自己去克服。」

莊韋恩昨天5局下，郭永維擊出游擊滾地球，他傳一壘發生暴傳，但紀錄組認定為內野安打，但下一棒廖健富打擊時他發生失誤，隨即被教練換下場，由陳凱倫接替守備。

今天富邦做出人員異動，莊韋恩、胡冠俞下二軍，李宗賢、申元旭拉上一軍，2人也立刻被排進先發打線。洪總認為，莊韋恩的狀況是感覺他守備會恐懼，「會怕所以身體就會僵硬，不會動，但這部分沒辦法教，只能他自己克服。」

至於胡冠俞的狀況，洪一中認為，打擊有好有壞比較難評論，但基本的是守備，「他之前有幾場比賽高飛球判斷都有些問題，球連手套都沒碰到，這都需要時間磨練。」

而今天歸隊一軍的李宗賢則表示，下二軍的這段時間利用大量的訓練去找回守備的感覺，「守備教練有提點我接球準備步伐，教練也會立刻點出我好或不好的地方，讓我馬上記住感覺。」

去年李宗賢在守備、打擊都有不錯的表現，但今年表現有落差，對此他自己也不解，「可能是去年有成績後，自己太想發揮，壓力也就越來越大，自己在自信心調整時也沒那麼順暢，導致信心受到影響，但這也是我需要克服的問題，重新找出自己需要的東西。」