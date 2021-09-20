全智賢《智異山》霸氣回歸怒吼山林 與朱智勛追查血泊秘密

全智賢、朱智勛主演韓劇《智異山》，由《太陽的後裔》、《孤單又燦爛的神－鬼怪》導演李應福與《信號》、《屍戰朝鮮》編劇金銀姬攜手打造，19日公布前導預告，只見守林員全智賢、朱智勛來回穿梭在山林間著急搜查，數個懸疑景象散發不尋常氛圍。

該劇講述全智賢飾演的智異山國立公園王牌守林員，與朱智勛飾演新人守林員，一起攜手揭開埋藏在智異山中的秘密。預告一開始，全智賢和守林員搭檔朱智勛一起上山探勘，氣氛歡樂。但影片後半段畫風驟變，全智賢和朱智勛在山林裡激烈奔跑，畫面閃過一隻沾滿血的手機、一名躺在雪地血泊中的登山者等驚悚片段，2人說著：「那天在山上的不只有我們，有人在那座山上殺害人們。」揭示著在有「陽間與陰間的交界」之稱的智異山中，藏著不可告人的秘密，

除了男女主角外，配角也找來今年以《雖然是精神病但沒關係》獲封百想男配角的吳正世、《請回答1988》成東鎰、《黑道律師文森佐》趙漢哲、《屍戰朝鮮》全錫浩、《Sweet Home》高旻示等，以堅強陣容組成智異山國家公園海東分所各司其職的守林小隊。編劇金銀姬表示，與她過往作品不同的是，《智異山》是「救人的劇情片」，是守林員們流著汗水努力守護生命、在事故發生前減少犧牲的故事。該劇10月23日播出，台灣觀眾可上愛奇藝國際版app或iQ.com收看。