1支17人隊單攻白姑大山登山隊，20日上午傳出其中1名60歲登山客，在三錐山附近失聯，南投縣消防局立即於中午派出4名搜救人員上山找人，空勤總隊直升機，也在1點前從台中起飛，前往目標區搜尋。

這支17人的登山隊，19日凌晨出發上山，單攻白姑大山，到了晚上，卻有1名60歲黃姓登山客，在三錐山附近迷路，隨後失去聯絡，除了領隊留在原地搜尋外，其餘登山客繼續下山，其中4人抵達紅鄉派出所，其餘在帖比倫民宿協助聯絡事項。

20日凌晨零時許，才另有一名顏姓登山客，也是單攻白姑大山失聯，家人向消防隊報案，消防搜救人員也已整裝待發，幸好在報案後1個半小時，消防局聯絡到顏男，並確定該顏男平安可自行下山，才解除勤務，不料上午再傳另起單攻白姑大山迷路失蹤意外。

南投縣消防局勤務指揮中心，20日上午9點接獲這支17人隊單攻白姑大山隊報案，指出1名60歲黃姓隊員於三錐山附近迷路，隨後就失聯，南投消防隊4名搜救人員，已在中午12時45分出發，另空勤直升機也在中午12時55分從台中起飛進行空勘和搜救，希望盡快傳來好消息。