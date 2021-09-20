宅神朱學恒與《美麗島電子報》董事長吳子嘉一起進行網路直播時，有網友提問，吳子嘉和前民進黨立委郭正亮同屬《美麗島電子報》，但為何很少看到兩人在節目中同台？朱學恒也對此十分好奇，吳子嘉則解釋，這是因為電視台不想讓他們同台，兩人同台的次數大概也只有1-2次，朱學恒則說，就是要做戰略區隔就對了。

朱學恒今天(20日)邀請吳子嘉一同進行網路直播，並討論台灣基進立委陳柏惟罷免案、CPTPP以及一些時事議題，過程中有網友表示，「吳董和亮亮是什麼關係？都是美麗島，卻很少見一起上節目」。對此，朱學恒也忍不住要求吳子嘉現場回答，「為什麼你好像很少跟郭正亮一起上節目？是兩人互相忌妒是不是？」

吳子嘉則說，電視台一開始就不讓我們兩個同台，「我們一同台，我們講的話，不就是兩個都美麗島的在回答問題，不是很糗？」朱學恒恍然大悟，「做戰略區隔就對了」。吳子嘉表示，一開始發通告的時候，不可能同一個單位叫兩個，所以長期以來，自己和郭正亮同台的次數，一個手指就數完了。

朱學恒直言，「我從來沒看過，難怪網友會問」，吳子嘉回憶，自己和郭正亮在某個節目有同台過一兩次。朱學恒則說，「不是兩個人互相忌妒，是剛好錯開」。吳子嘉直言，原本自己經營的網路直播節目《董事長開講》，星期日想找郭正亮當固定來賓，但他已經有其他行程了。