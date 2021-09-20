大陸海關總署昨(19)日通知，今(20)日起暫停台灣產釋迦及蓮霧輸入，繼3月鳳梨後再投震撼彈！農委會主委陳吉仲今日於臉書表示，將於9月23日推出台灣釋迦及蓮霧的預購平台，「保證不會讓台灣農民因為中國的蠻橫無理而受傷。」

陳吉仲指出，今年3月，中國違反國際貿易規範，在沒有科學證據的情形下，片面暫停台灣鳳梨輸入，我國每年約有5萬3000噸鳳梨外銷，為了對抗中國蠻橫無理的行徑，我們依照總統及院長的指示，擬定了擴大出口至中國以外市場的策略，目標3萬公噸，其中日本佔1萬8000公噸。

他說，最後這個策略成功執行，不但讓鳳梨的產地平均價格維持在高於過去2年同期的22.1元，也讓我國鳳梨外銷中國以外市場成長566％，日本市場更成長742％，這次中國又片面暫停台灣釋迦和蓮霧輸入，我們同樣會聯合產地農民團體和外銷業者，共同達到釋迦5000公噸、蓮霧1000公噸的擴大外銷目標。有了鳳梨的經驗，這次我們更有把握。

陳吉仲表示，上次的鳳梨事件引起海內外國人積極購買台灣國產鳳梨，因此這次我們預計在9月23日推出台灣釋迦及蓮霧的預購平台，雖然釋迦和蓮霧的盛產期還沒到，但鼓勵消費者可以先上平台預購，等到產季來臨時就能第一時間享用甜美多汁的國產鮮果，「我要邀請大家一起用新台幣力挺台灣釋迦和蓮霧。」

此外，中秋連假過後的第一個上班日開始，我們也會安排全面的下鄉座談會，9月22日將同步在釋迦產區的台東、蓮霧產區的高屏展開，我們將邀請地方政府、農民及農民團體、外銷業者、加工業者等共同商議，攜手捍衛台灣農民的權益。