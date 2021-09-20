超越1甲子的世代技藝，3位大木匠師在雲林縣北港鎮舉辦特展。（張朝欣攝）

縣定古蹟雲林縣北港鎮傳統音樂會館集雅軒，響應「2021全國古蹟日－雲林祕寶」，20日舉辦「超越1甲子的世代技藝－雲林大木匠師展」，邀老、中、青3代大木匠師到場解說，其中95歲的許澤南匠師，超過1甲子的工藝，令在場民眾印象深刻。

「超越1甲子的世代技藝－雲林大木匠師展」，由雲林縣政府文化觀光處處長陳璧君、集雅軒協會副理事長吳登興，以及老、中、青3代大木匠師許澤南、劉鴻林、劉勝仁等人共同主持，現場還展出集雅軒各種文物，吸引不少民眾參觀。

95歲的許澤南，為雲林縣定古蹟四湖桂山章寶宮的設計者之一，作品還有褒忠馬鳴山鎮安宮、北港朝天宮第2代祖媽轎，以及北港鎮安宮、巡安宮、代天宮、大溪興安社等神轎，大木、小木工藝集於一身，可說是國寶級人物。

劉鴻林為雲林縣登錄無形文化資產技術保存者，也是集雅軒的修復功臣，家族4代都是大木匠師，精通日式、漢式的大木技藝。劉勝仁為劉鴻林的高徒，台灣首位取得文化部3張匠師證照者，分別為傳統建築大木、傳統建築小木、日式建築大木。

陳璧君表示，「雲林舊是潮」舊建築就像是老朋友，雲林縣有116處的有形文化資產，就像是1座大寶庫，為響應文化部2021年全國古蹟日尊重多元文化的「文化馬賽克」精神，今年特別規畫以「雲林祕寶」為主題，歡迎到集雅軒感受大木匠師的手藝。

吳登興指出，集雅軒兼具曲藝練習傳承與祭祀功能，其曲藝與北港重要的宗教、民俗活動關係密切。館內保存大量文物，包括西秦王爺泥塑神像、繡製綵旗、督隊旗、弔喪旗等古物，見證集雅軒的發展歷史。