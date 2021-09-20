隨著時代推進，如今兩性關係更加自由平等，但仍有些事情，是情侶關係中難有定論的問題，不少人都對於男女交往時是否要AA制，抱持兩極觀點，知名作家黃大米就在節目上討論，很多人覺得男方不包辦費用顯得吝嗇，這問題引發很大的議論，她表示某次蒐集這問題的意見，竟有女網友抱怨跟男友AA制後，男方一個舉動讓她大傻眼，其他網友聽聞後也直呼「比鬼故事還可怕」。

男女交往AA制，是永遠沒有定論的問題，作家黃大米近日作客《新聞挖挖哇》，表示有男生認為開房間、買保險套這種錢，也該AA制，但多數女生覺得發生關係「獻身」已是吃虧，男方還要求分攤，未免太小氣，因此不願意分攤。

對於這個問題，有女生直言如果男方當下要求AA制，絕對立刻走人或是把對方趕走，怒言：「這種男生小氣到妳怎麼會想跟他出去？」，但有男生不同意，認為這種事情明明是「一人出一樣」，哪有誰吃虧，酸言要是男方長得跟明星一樣帥，女生肯定願意出錢，甚至有男網友說，那要是「技術好」，是不是該多收費？兩派因此戰翻天。

黃大米分享一名女網友的親身經歷，女方表示自己跟男友開房就是被要求AA制，不料事後接到男方媽媽來電質問：「為什麼開房間的時候，讓我兒子多出300塊？」，讓女網友大傻眼，驚覺男友竟然將私密的瑣事都告訴媽媽，根本媽寶，許多網友看了也驚呆，調侃「比鬼故事恐怖」、「該不會身上有裝記步器？看自己動了幾下？」，甚至酸男方乖乖待在媽媽身邊就好，不要出來害人。