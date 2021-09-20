五倍券即將上路，數位綁定將在22日起跑，民眾可透過信用卡、行動支付及電子票證進行綁定，各大銀行推出的優惠成為討論焦點，有網友好奇該選哪間銀行才最划算，意外釣出內行人分析，新戶無條件選玉山或星展，另外，台灣Pay的回饋金名額較多，是最無腦的選擇。

各大銀行的優惠出爐後，引起PTT網友們熱議，不少人認為，今年五倍券的優惠比去年三倍券還要差，主要是優惠名額都有限定，且回饋獎項也不如先前大方，「這次數位真的很糟欸，領實體算了」、「看到頭好昏，考慮領實體+1」、「感覺除了台灣pay外，不如拿實體券去換加倍」、「去年根本搶不到，今年等實體券」、「今年大多都限定名額，這次改領實體。」

儘管如此，還是有網友分享自己選擇銀行優惠的策略，「新戶玉山或星展吧，勝的去綁台灣Pay比較快，無腦拿回饋金」、「推，台灣Pay、星展或玉山三選一」、「新戶無條件選玉山，這次算最大方的」、「新戶選玉山或星展吧，沒限額」、「華南感覺也不錯，回饋算多的」、「推華南誠意滿滿，等東奧卡發卡」。

對此，理財達人寶可孟則傾向使用綁定台灣Pay，主因是大部分的優惠都有名額限制，很快就會被搶光，有的回饋還必須消費滿額才有，「相比較下，台灣Pay回饋金分800、500及300元，名額也比較多不怕搶輸人。」

寶可孟補充說明，台灣Pay的回饋分為三個等級，前33萬名綁定成功即可獲得800元，之後的17萬名拿到500元，50萬名以後的則是300元，「等於只要在第一時間綁定成功，就可以無腦獲得回饋金，比去搶信用卡優惠還輕鬆。」