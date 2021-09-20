2樓兩戶住家天花板（綠色標記處）滲漏水，向管委會提出修繕要求。（取自司法院法學資料檢索系統／袁庭堯高雄傳真）

高雄五甲地區一處大廈3樓黃姓住戶的浴室公共管道間潮濕積水，害樓下相鄰兩戶臥房天花板漏水，管委會想派工修繕卻遭拒絕，雙方鬧上法院。一二審認定黃宅浴室並非漏水唯一可能位置，判管委會敗訴。更一審高雄高分院採納鑑定報告，認定漏水問題須從3樓浴室進入修繕，逆轉判黃男須配合管委會修繕，可上訴。

高雄五甲某大樓3樓黃男的浴室隔鄰、公共管道空間地板潮濕積水，導致2樓兩住戶的臥房樓梯天花板自2010年起漏水，多次向黃男反應均遭拒絕不理，重新油漆也無效，還長壁癌，投訴管委會。管委會與3樓住戶協調，願意派工進入修繕，卻遭黃男多次拒絕。

兩家2樓住戶早在2012年5月就對黃男提告要求回復原狀，高雄地院認定黃男房屋內熱水管線及浴室防水施工未完善，依法負有修繕責任，判黃其中一戶熱水管線修復費1萬3千元，但另外一戶敗訴。

黃男主張，管道間為3樓直通12樓，漏水問題可能是某樓層水管或接頭滲漏導致，經抓漏公司評估，管道間3至5樓間管線無滲漏、牆面乾燥，樓下天花板漏水與他無關，無配合必要。

一審法官認為，高雄市建築師公會鑑定報告建議須從3樓管道間「檢視」並非「修繕」，文義不同，亦須排除其他樓層漏水的可能性，判管委會及住戶敗訴，二審也駁回上訴。

更一審認為，抓漏公司從10樓浴室大量灌水都沒有發現其他樓層有管線漏水，建設公司也研判是3樓地面防水層破裂，參與大樓機電維修工程的技師也表示管道間沒有另設維修孔，該層漏水、唯一修繕方式就是從該層浴室進入維修。法官最後判黃男應容忍管委會派工進入他家浴室進行水管線、樓板修繕及防水措施，全案仍可上訴。