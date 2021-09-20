大陸電視劇最常見的題材不外乎是清宮戲，皇帝後宮鬥得你死我活，像是《後宮甄嬛傳》、《延禧攻略》都是高討論度作品。而清朝皇族的姓氏是愛新覺羅，他們的後代大多改姓，37歲女星啟星是愛新覺羅後代非但不改姓，更特別的是她從2005年出道幾乎沒演過清宮戲，只為了劉德華破例一次，讓影迷都直呼可惜了。

愛新覺羅啟星的曾祖父是末代皇帝愛新覺羅溥儀的嫡堂兄，因此啟星算是有四分之一皇族血統，如果啟星生在清朝，她就是個真正的格格；而啟星從小就喜歡唱歌跳舞，隨著年紀增長對演戲也有興趣，畢業於北京舞蹈學院附中和北京電影學院。

啟星出道多年從不演清宮戲，只為了劉德華破例一次，演出清朝的啞女格格。(圖/ 摘自電影凌凌漆微博)

啟星在2005年出道，她除了清新脫俗的外貌，還有自身帶有貴族優雅的氣質，著實是一位古典美人，而且身為愛新覺羅後代，若能演出清宮戲對她來說應該是駕輕就熟的事；不過，啟星一直都很排斥演清宮戲，她曾透露作為愛新覺羅家族後輩，演繹祖先的角色在她心目中就已經算是大不敬。

啟星（圖左3）出道16年幾乎不曾接演清宮戲，唯一的破例是在劉德華和林志玲主演的電影《天機‧富春山居圖》中，飾演一名啞女格格。(圖/ 摘自電影凌凌漆微博)

因此啟星出道16年幾乎不曾接演清宮戲，唯一的破例是在劉德華和林志玲主演的電影《天機‧富春山居圖》中，飾演一名啞女格格，劇中她雖然只是個客串，甚至沒有台詞，但僅穿著旗袍現身，就已經讓許多影迷留下深刻印象；據悉，當初是劉德華再三邀請，而劉德華又是啟星的偶像，她才會破例答應。

可惜的是，啟星一直以來沒有討論度高的代表作，但她2012年靠著《雁鳴湖之戀》奪下英國萬像國際華語電影節影后，演技受到肯定；近年她已轉戰幕後，也是中國電影家協會民族電影工作委員會委員。