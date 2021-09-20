新竹市長林智堅近日為推廣他倡議的竹竹合併、新竹先行等議題，四處奔走接受採訪宣揚理念，引起各界討論。不過，根據一份網路民調顯示，對於新竹縣市合併，絕大部分參與投票的網友表示反對，並認為新竹縣市合併未達規模不需升格。

入口網站《YAHOO》以「新竹縣市合併案，你的看法是？」為題，進行網路投票，投票時間為9月19至24日，截至19日下午5點，已有名網友參與投票，結果顯示，投給「贊成，可增加行政效率」的有87票，投給「反對，未達規模不需升格」的有558票。

網友投票結果。(圖 翻攝自YAHOO)

贊成新竹縣市合併，並認為可以增加行政效率的網友表示，「合併升格，可以減少很多選舉當然好」、「科學園區重鎮，合併後很多的申請不用兩邊跑」、「減少公務員額」、「爭取更多資源」、「該問問當事人新竹縣民&市民…」。

反對新竹縣市合併，並認為縣市合併未達規模不需升格的網友則說，「因人設事」、「反對，一些合併的縣市也拆一拆」、「彰化縣120萬也沒升格」、「台灣不需要那麼多直轄市」、「替一些政治人物找舞臺根本是欠缺考慮」、「太多直轄市了」。

此外，日前綠黨公布的民調顯示，在新竹縣市有超過7成民眾知道此議題，而贊成新竹縣市合併升格的民眾也有56.5%，但值得注意的是，新竹縣市民眾僅有2成贊成與苗栗一起合併升格成直轄市。