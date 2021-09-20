35歲台灣女星賴薇如曾是人氣少女團體「七朵花」的團員之一，近年來轉型為談話性綜藝節目的來賓，姣好外貌和活潑個性深受觀眾喜愛，她也常常更新社群平台，與粉絲分享生活點滴。這幾天是中秋連續假期，賴薇如大方秀出清涼泳裝照，S型好身材給足網友福利。

賴薇如今（20）下午在社群平台貼出3張性感照，寫下：「祝大家連假愉快～中秋快樂沒有烤肉也是要來賞月（燈）下水清涼一下！！中秋節你們怎麼過？？」畫面中，她站在露天游泳池旁邊，身穿黑色連身泳衣，襯托雪白的肌膚，以及前凸後翹的好身材，一轉到正面，可以看到正面設計深V到胸下，飽滿又渾圓的上圍直接露半球，一手則放在小腿上，巧秒遮住下身部位，若隱若現十分性感，讓許多網友狂吃冰淇淋，紛紛留言大呼：「第一次看到漂亮的嫦娥穿比基尼～好美」、「中秋佳節快樂 美麗的薇如」、「太辣」，藝人陳喬恩還發現賴薇如所處的游泳池竟有電影設備，忍不住好奇問：「電影真的有人會看嗎？」截稿前賴薇如尚未回覆。

事實上，賴薇如曾暴肥到60kg，靠著每周兩次的運動和自己下廚的控管方式，成功將體態瘦回來。