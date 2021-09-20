資深藝人曹西平縱橫演藝圈40年，一向直率敢言，雖然因此惹出一些風波，但他強烈的自我風格卻也為他圈了不少粉絲，日前他再度發文透露，曾遇過一位年輕藝人，把對KEY的事前準備當作再練唱，耽誤到現場所有人的時間，讓他忍不住開譙：「這種態度我非常不欣賞。」

曹西平在臉書發文表示，有次在錄影排練，一位年輕藝人疑似不懂對KEY的意思，直接將這段時間拿來練唱，由於唱不好，反覆練了很多次，也沒有向現場其他藝人說抱歉，讓曹西平忍不住想：「妳要不要回家練好再來這裡，不是妳家妳在練唱好嗎？」

曹西平強調，該名女藝人連看著大字報都能唱錯，根本沒準備好要錄影，覺得公司應該要好好再對藝人進行教育，他也提到現場其他藝人都害怕唱現場，甚至連對嘴都對不好，這種態度根本不配當藝人，「歌星不敢唱現場那是什麼歌星？丟臉丟死了。」

曹西平指出，這些藝人自己沒準備好還怪東怪西，甚至連句對不起都說不出口，他不懂這種沒禮貌的態度，是不是現在年輕人該有的態度，懷疑現在的年輕人很少說「對不起」或是「不好意思」，和學校、家庭的家教有關，表示在他那個年代很可能早就被罵死、封殺。