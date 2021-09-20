金門大學安排兩岸和外籍同學在社區媽媽的指導下，DIY學作傳統美食紅龜粿。共度一個很有氣氛的中秋節。（金大提供）

金大住宿生分享傳統美食「紅龜粿」，提前歡度中秋佳節。（金大提供）

閩南傳統美食「紅龜粿」寓意吉祥、祈福的圖案，讓這種好口味洋溢豐富、精彩的民俗風情。國立金門大學安排兩岸和外籍同學在社區媽媽的指導下DIY學作，共度一個很有氣氛的中秋節。

金大在中秋節的前夕，安排分別來自台灣、馬來西亞、印尼、越南、中國大陸、港澳、韓國、阿根廷、巴紐等地的同學，與金門縣婦女聯合會及金寧鄉社區的志工媽媽一起動手學作紅龜粿，也與全體住宿生分享挑動味蕾的傳統美食。

金大校長陳建民表示，今年因為防疫關係，在9／13開學後先實施2周的遠距教學，但大一新生則安排於開學前的9月8日至12日連續5天分流入住宿舍，目前八成以上的新生都已進住。另宿舍內尚有100多位國際生在暑假配合防疫而沒有返回母國，一直留在安全的金門，感謝志工媽媽讓許多第一次離家的新生和國際生在金門度過不一樣的中秋節。

學務長呂立鑫也指出，許玉昭議員帶領的志工媽媽指導同學們學習揉捏包餡、入模壓印、蒸籠炊煮，當熱騰騰印有龜、桃、錢等吉祥圖案的紅龜粿掀蓋之際，許多同學都興奮的拍照傳給遠方的家人，大家都十分開心。