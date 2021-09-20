民進黨17日舉行「國安與兩岸情勢」系列座談會。（圖／中評社）

民進黨17日舉行「國安與兩岸情勢」研討會，有網友提到，若台海發生衝突，太平島被攻擊，是否要放棄太平島？台灣國際法學會副秘書長林廷輝表示，這個目前沒答案，涉及台灣民眾心態問題，茲事體大。

林廷輝表示，民眾願意授權讓政府把島奪回來嗎？真的要拼死拼活把島拿回來，也不是沒辦法，可靠盟邦或是其他國家幫忙，但是可能浴血沙場，會有大量付出，要做這樣地步嗎？社會可以公開討論。

林廷輝指出，台灣民眾有沒有意識到，太平島被奪走可否容忍，要花多少精力把太平島奪回？民眾支不支持？這是台灣民眾欠缺討論的議題，離島可能要面對的狀況，太多討論問題，但是目前沒有解決方案。

民進黨17日舉行「國安與兩岸情勢」系列座談會，主持人是民進黨中國事務部主任吳峻鋕，與談來賓有台灣國際法學會副秘書長林廷輝、台北醫學大學通識中心教授張國城、中山大學亞太英語學程兼任助理教授林穎佑。

林廷輝指出，台灣海巡跟美國合作已經簽訂台美海巡合作，但是重點在於我們海巡要做什麼事情，功能又是什麼。他強調，台灣的東沙群島、太平島應該要武裝，海巡已經不夠。海巡只是海上執法單位，但是防衛強化會讓對方不敢有進一步動作，這個也涉及到跟其他國家合作。