楊雅筑（左）畫出「菲」機跑道，笑翻眾人。（TVBS提供）

演員畫柚子成品。（TVBS提供）

TVBS《女力報到-男人止步2》慶祝中秋節，劇組特別企劃柚子繪畫大賽，由梁瀚名、楊雅筑、王上菲、鄭亞、林建予(鯰魚哥)參賽，5人限時1分鐘挑戰以柚子畫左邊人的臉，較勁美術天份。同為《女兵日記》17連同袍的他們，紛紛繪出對方臉部特點，唯獨楊雅筑竟畫出一台「菲」機，讓眾人疑惑不已。

原來日前王上菲被開玩笑形容是「停機坪」，因此楊雅筑基於逗趣，畫出一架飛機與跑道詮釋王上菲。楊雅筑坦言超緊張，因為超級不會畫畫，得知要參賽時非常苦惱，恰巧考題是「王上菲」，她靈機一動以幾天前的開玩笑對話作畫，惹得眾人哈哈大笑。梁瀚名透露國中時很喜歡畫課本、畫插圖，畫起楊雅筑非常可愛，只是不小心將她鼻子畫太大，楊雅筑開玩笑是因為聞到鯰魚哥的屁才撐大，梁瀚名不忘畫出「有９都好說」形容雅筑只要有酒都可以很好說話。

王上菲畫的人選是鄭亞，眼睛被讚很像，還畫出細長頭髮，正如她的頭髮非常直、常被說很像假髮；而鄭亞畫的鯰魚哥將特色「嘴唇、黑眼圈、戴耳環」都呈現出來，被讚很傳神。鯰魚哥表示他的人選梁瀚名因為臉小，因此將柚子倒過來畫，並畫出梁瀚名震驚的表情，花絮中梁瀚名超配合詮釋柚子上的表情，令人發噱。鯰魚哥除了畫梁瀚名之外，在背後還畫兄弟游小白，招牌眼鏡、牙齒、瀏海等特色都有畫出，演員群一致認同栩栩如生。

《女力報到》劇組拍攝3年多，演員好感情表露無遺，節日幾乎都在劇組中一同度過，今年防疫沒有烤肉，不免俗還是要吃月餅與柚子，梁瀚名分享：「特別喜歡媽媽做的蛋黃酥，而且媽媽每年都會做月餅請劇組大家吃。」楊雅筑則表示自己是芋頭控，無論是月餅、蛋糕或麵包都一定選芋頭口味。中秋特別企劃柚子繪畫大賽花絮將於21日在女力報到臉書粉絲團曝光。