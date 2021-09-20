中秋假期月圓人團圓，一家人聚在一起邊烤肉邊看運動賽事也是不錯的情感交流，運動彩券推出多項賽事提供民眾投注，本月各國職棒賽事熱鬧進行，美國職棒大聯盟、日本職棒及中華職棒比賽都精彩可期，邀請民眾一起關注，幫喜愛的隊伍加油打氣。

體育署表示，體育運動是鼓舞人心及凝聚社會的活動，東京奧運中華隊選手的優秀表現，除帶給國人光榮與感動，更展現體育署推動運動發展的成效，而運動彩券發行目的是為了振興體育，並籌資發掘、培訓及照顧運動人才，自2018年5月發行運動彩券迄今，發行盈餘挹注運動發展基金。

每投注100元新台幣運動彩券，就有10元挹注國家體育，作為政府培育、照顧運動人才及協助產業發展使用，今年1月至7月底銷售額約294億元，挹注運動發展基金約29億，銷售額較109年同期成長約48%，較108年同期成長約13%，全民攜手在疫情的困境中，為體育發展帶來動力。

台灣運彩表示，近期各國職棒均正常比賽，多位旅外及回歸的台籍棒球選手增添戰力，爭取球隊最佳成績，表現令人期待；中華職棒進入下半球季，眾多旅外好手陸續加入及近期年輕選手的亮眼表現，加上第五隊味全龍隊的助陣，中華職棒榮景逐漸再現，熱愛棒球的球迷朋友們更是不可錯過精彩賽事。

體育署呼籲國人防疫優先，中秋連假與家人團聚賞月之餘，亦可關注體育賽事，為支持球隊加油打氣，順便投注運彩增添節趣。