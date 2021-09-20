外國一名女飼主養了一隻大狗，不但個性沉穩還很喜歡小孩，某天女飼主查看監視器畫面，意外發現愛犬居然會趁著全家人熟睡的時候，在各個房間裡到處巡邏、檢查大家是否都有睡好、蓋好被子，確認完所有人之後，牠才會安心地趴在門口睡覺，暖心的行為讓女飼主非常感動。

根據《The Dodo》報導，女飼主凱莉（Kelly Rottet）育有3名孩子，還飼養了一隻大狗基利安（Killian），為了確保孩子們的安全，她在每個房間內都安裝了監視器，以便隨時能夠查看孩子們的狀況。某天深夜凱莉聽到孩子房間傳來怪聲，於是打開鏡頭查看，沒想到卻看見基利安的身影，牠在各個房間內來回巡邏，確保孩子們都有蓋好被子、平安進入夢鄉，最後才安心地趴在門口睡覺。

@kellrottet These cameras are set to record motion at night so we get a lot of Killian content. He’s up constantly throughout the night. ##fyp ##dog ♬ original sound - KellyRottet

基利安暖心的行為讓凱莉十分感動，經過長時間的觀察，她發現基利安每天晚上都會巡邏大家的房間，「牠經常會整晚都在屋子裡閒晃，檢查我們每個人有沒有睡好」，凱莉表示從來沒有人教過基利安要這樣做，全家人也因為牠主動體貼的行為而更加愛牠，「知道牠晚上會幫忙看守房子，讓我們非常有安全感」。

事後凱莉把基利安巡房的影片分享到網路上，不少網友看到都稱讚牠是一隻乖巧的狗狗，「狗狗真的是忠貞不渝的四腳天使」、「這隻狗比我這個父親做得還要好」、「我的心被融化了，真的好可愛！」、「牠看起來很愛孩子們，尾巴還不停晃來晃去」、「我的狗半夜也會在家裡巡邏，確保沒有陌生人闖入」。