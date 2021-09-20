日本首相菅義偉表明即將下台，日媒最新民調顯示，執政的自民黨支持率較8月所做民調大幅成長10個百分點，來到43.5%的今年新高，且在獲政黨票支持部分也有成長。

菅義偉日前表明不爭取連任自民黨總裁（黨主席），這意謂當自民黨9月29日選出新任總裁後，不再是自民黨總裁的菅義偉將辭去首相職務。

日本產經新聞與富士新聞網共同在本月18日及19日實施民調，自民黨支持率較上次民調成長10個百分點，來到43.5%。

至於受訪者將把下屆眾議院大選的政黨票投給哪個政黨，自民黨也較上次民調增加9.3個百分點，來到44.9%。

報導指出，民調結果可能跟在防疫方面飽受批評的菅義偉表明將下台，讓受訪者對自民黨感到滿意有關。

自民黨從今年一月以來最高支持率出現在3月，達40.1%，最新民調數字43.5%創今年新高。

這次民調顯示，表明自己無特定政黨傾向的受訪者比率，較上次民調減少10.1個百分點，降到34.5%；因此，上次民調中自認無黨派的部分受訪者，有可能在這次民調轉向支持自民黨。

最大在野黨立憲民主黨的支持率雖然同較上次民調成長0.3個百分點，來到6.9%，但整體來說成長有限。

面對可能在11月舉行的眾議院大選，在獲政黨票支持方面，自民黨這次民調數字也是今年5月以來最多的一次；立憲民主黨則下滑0.4個百分點，來到9.4%。

在回答沒有特定政黨傾向的受訪者中，15.2%會把政黨票投給自民黨居冠、6.8%會投給立憲民主黨（較上次下滑1.2個百分點）、1.2%投給共產黨（較上次下滑0.9個百分點）、0.3%投給國民民主黨（較上次下滑0.9個百分點），可以看到無特定政黨傾向受訪者似乎也轉向投給自民黨。

另外，被問到誰最適合擔任下一任的自民黨總裁，有高達52.6%受訪者認為是行政改革擔當大臣河野太郎、前幹事長岸田文雄以15.2%次之、前總務大臣高市早苗以11.6%名列第3，前總務大臣野田聖子以6.4%墊底。

有關菅義偉表明不連任自民黨總裁將下台，78.9%受訪者認為妥當，只有15.8%受訪者認為不妥當。

談到菅義偉過去一年政績，有62.5%受訪者給予正面評價，另有36.2%受訪者無法給予正面評價。