魚丁糸推出新專輯《池堂怪談》。（環球音樂提供）

魚丁糸推出新專輯《池堂怪談》。（環球音樂提供）

魚丁糸推出新專輯《池堂怪談》。（環球音樂提供）

魚丁糸發行新專輯《池堂怪談》新歌〈Sorry青春〉MV重返6人充滿青春記憶的場景拍攝，像是他們出道前的演出場地女巫店、學生時期的政大四維堂和游泳池，層層堆疊的青春描寫，為專輯中註解青春與人生一曲，吉他交織弦樂，淡淡的憂傷與感慨，重重又輕輕的向青春道別也道謝。

魚丁糸除了與程偉豪導演跨界合作《池塘怪談》戲劇，程偉豪也共同參與3首歌詞創作，以及為專輯核心精神〈Sorry 青春〉執導MV。導演表示，對於魚丁糸他有某種情緒上的連結，這次在〈Sorry青春〉加入多一點魚丁糸過往的回憶、曾經一起走過的場景，可以跟青春Say Sorry，但也可以是隨時緬懷的Happy青春。

魚丁糸團員們非常謝謝導演讓大家再度體驗青春，小威更表示，自己在聽這首歌的時候，像老、中、青三個年齡層的呈現，和音中彷彿是每一個時代的自己在對話，交織出這首歌，包含了感概、緬懷、感激，其實是很完整的，並不Sorry。

MV拍攝來到新北市浮洲人工濕地，是製片組先前配合影集《池塘怪談》劇情找到有奇幻感的池塘，裡面有真的浮萍大軍，團員們也開玩笑說還有蚊子、水黽、蜘蛛、蜻蜓…等池塘生物，拍攝當天艷陽高照，大家拍MV空檔就在不斷地降溫中、出神中、自拍中度過，導演最後安排家凱在池塘裡SOLO，還對著池中央的家凱溫馨呼喊：「如果太熱可以往水裡跳喔！」原來大家串通導演要求家凱跳池塘，結果幽默呼應青峰之前曾開玩笑表示，什麼事情都會放下，不會放下的只有家凱的偶包。