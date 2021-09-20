許多老長輩家中都有年代久遠的「古董」或「寶物」，就有一名網友表示，他某天回阿公家時，發現一張具有歷史、錶框起來的類似符咒，而且尺寸不小，看得出來老人家當年很重視這個東西，於是把它拍下來po上網好奇問究竟是何物？沒想到眼尖的內行人一看驚喊：「是寶物！這年代已經很罕見了。」

原po在臉書社團《靈異公社》發文表示，回阿公家時，發現一張看到很像「符令」被裱框起來，讓他好奇發文：「想問問各位，這是什麼呢？感覺有歷史了…」，畫面中可見，這張已經泛黃的符紙，畫著太極八卦陣，一旁還寫有各神尊的法號。

照片曝光立即有內行人解答說：「閭山派鎮宅符」、「是寶物，這個年代現已經很少見了」、「沒錯，是閭山派鎮宅符，建議你妥善保存」、、「閭山派澎湖法師用的招財鎮宅，是好符」、「這是閭山派三階法師的八卦鎮煞符，分暗諱及明符籙書寫，且不論正統否，光書寫就要花一至二個小時」。

也有人提醒「建議別丟，三不五時點淨爐熏一熏祂，讓符神來你家座座保平安」、「你這符比那些什麼5雷符令牌還要有用，千萬不能缺角還是弄髒，這張如果再重寫是不可能的，所以好好保存，而且你的符不像一般平安符的時間性，你的估計應該有20-30年以上時間」。