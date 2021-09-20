新冠肺炎（COVID-19）疫情已流行接近2年，究竟這影響全人類的病毒從哪裡，至今仍無定論。《路透社》報導，有研究發現10年前在柬埔寨所採集蝙蝠身上的病毒樣本，竟與新冠病毒（SARS-CoV-2）相當接近，可謂是近親，為新冠肺炎疫情溯源，提供了更多線索。

報導指出，在2010年研究人員在柬埔寨（Cambodia）的上丁省（Stung Treng）的蹄鼻蝙蝠（horseshoe bats）身上，採集了兩個樣本，保存在首都金邊（Phnom Penh）的柬埔寨巴斯德研究所（Institut Pasteur）冰箱中。幸運的是，在去年檢測後發現，這些樣本跟新冠病毒有近親關係。

據了解，柬埔寨巴斯德研究所團隊由8人組成，一周以來持續在蝙蝠身上採集樣本，並記錄性別、物種、年齡等資訊。而類似的研究，也在菲律賓、寮國等地進行。

田野調查員Thavry Hoem指出「我們希望這項研究成功可以幫助世界更了解COVID-19。」而柬埔寨巴斯德研究所病毒學部門主任Veasna Duong則是表示，研究所在過去2年間已4度展開類似行程，期待可以找到這種病毒的起源以及演化線索。

據悉，蝙蝠等宿主物種通常不會出現病原體症狀，但若病原體傳染給人類或其他動物，就可能帶來毀滅性結果。而目前源自於蝙蝠的致病病毒，當中頗為知名的還不少，包含伊波拉病毒（Ebola），以及嚴重急性呼吸道症候群（SARS）與中東呼吸症候群冠狀病毒（MERS）等等。

Veasna Duong指出，「若是人們試圖靠近野生動物，從野生動物上接觸到病毒的機率就高於平常的情況，因此病毒感傳染人類的可能性就更高。」他認為，因為人為干擾並破壞（野生動物）自然棲地，所以新冠肺炎帶來的毀滅性後果是人類咎由自取的結果。

關於新冠病毒是起源於自然界的說法，讓研究人員專注於採集蝙蝠身上的病毒樣本來進行檢測。先前曾有文獻指出在雲南的中蹄鼻蝠（Rhinolophus affinis）身上曾發現與新型冠狀病毒之基因序列很相似之病毒；近期則自在寮國、柬埔寨的研究團隊，都在蹄鼻蝙蝠發現新冠病毒的「近親」。有趣的是，中國雲南與寮國接壤、上丁省位置也相當靠近柬埔寨與寮國的國界，這些地點的地緣性相當引人好奇。

由感染新冠病毒所造成的新冠肺炎疫情，從2019年底開始流蔓延，累積至9月19日已經造成超過2億2千萬人感染，超過469萬人因此死亡，至今雖然多國都已開打疫苗，但仍未明顯疫情止息的曙光。