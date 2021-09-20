搜狐網命理專欄分享，金牛座、雙子座、天蠍座、射手座的人在10月即將迎接好運到來，不僅工作運順遂，正偏財旺翻天，就連感情方面也很得意，可成功收獲好桃花，有機會與另一半修成正果。

▍1.金牛座

金牛座10月的整體運氣不錯，在事業上會非常順利，無論在工作中遇到什麼困難都難不倒他們，解決起來得心應手，其次，財運非常旺，不僅正財運穩定，有逐漸上升的趨勢，就連偏財運也很好，建議鴻運當頭的金牛座可以嘗試參加抽獎活動，有機會得到不少驚喜。

▍2.雙子座

雙子座10月愛情運和事業運都很旺，在愛情方面，單身者能認識到令自己心動的人，後續成功交往的機率很高，而有伴者和伴侶也會變得更加甜蜜，兩人的感情將會逐漸提升，甚至能修成正果。而在事業上，雙子座會得到貴人幫助與指導，所有遇到的難題都能迎刃而解，職場運一路順風，是發展工作的好時機。

▍3.天蠍座

天蠍座10月可一次收獲財運和桃花運，對金錢和金融議題變得很敏感，能輕易察覺出變動，尤其是在投資方面，很有自己的一套理財方法，容易賺進滿滿財富，而在10月下旬，天蠍座的人身邊會出現很多的桃花，不過好桃花、爛桃花都有，建議單身者一定要堅持住自我原則，擦亮雙眼挑對象。

▍4.射手座

射手座10月的偏財運非常旺，有機會獲得一筆意外之財，而在愛情方面，單身者會遇到符合心中條件的理想情人，為他們帶來安全感，讓射手座的人燃起想要穩定下來的衝動，很容易就能迅速脫單。而已經有伴的射手座，和另一半的感情也會越來越堅定，兩人將一天一天增進對彼此的了解，利於感情發展。