香港女星林芊妤（Coffee）擁甜美外型和豐滿上圍，她因神似女星郭書瑤，還因此被封為「港版瑤瑤」，同時，林芊妤還是個幸福人妻代表，她與銀行高層老公在2018年結婚，育有1兒，幸福組成一家三口，不吝嗇分享家庭生活的林芊妤，今（20日）卻因PO曬出和3歲兒子泡澡照，而引發網留言勸她行為不妥，對此，林芊妤也現身留言反擊了。

林芊妤明天將迎接32歲生日，她近日則和老公、兒子到飯店度假，林芊妤今早則曬出與兒子的泡澡照，母子倆坐在浴缸中、以背入鏡，母子浴畫面相當溫馨，有網友也驚呼3歲孩子的背影看起來好強壯、手臂還有肌肉，還釣出林芊妤噴母愛說：「有背肌」。

同時，林芊妤也大讚景色好，不過照片卻引發部分網友勸她，兒子已經3歲，還和媽媽赤裸裸相處，認為母子泡澡的行為可能不妥，但也有人替林芊妤說話，認為母子泡澡照應平常心看待即可，實在無需大驚小怪。

面對網上正反兩面意見，林芊妤事後現身留言，她不解地說，真的看不出和3歲孩子泡澡有什麼問題，林芊妤表示，她會用自己認為適當的方法教導兒子，但她也強調，男、女身體不一定和性、色畫上等號，至於她PO出的母子泡澡照，林芊妤則說，我只想到很有愛，最後並感謝外界關心。