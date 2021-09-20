為了減少畜牧業糞尿等廢棄物汙染河川、農灌用水，彰化縣政府近年積極輔導縣內188家畜牧業者，將糞尿資源化為田間肥分，利用槽車載運澆灌農田。（縣府提供／謝瓊雲彰化傳真）

為了減少畜牧業糞尿等廢棄物汙染河川、農灌用水，彰化縣政府近年積極輔導縣內188家畜牧業者，將糞尿資源化為田間肥分，利用槽車載運澆灌農田。（縣府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣政府努力守護水資源、改善水環境，遭重金屬汙染的15條水圳今年已全數解除列管，並持續輔導畜牧業糞尿資源化再利用，近日榮獲環保署「109年度水污染防治評核計畫」第二組優等，顯見積極整治、改善水汙染，成效斐然。

縣府指出，為了強化北彰化水體重金屬監管，積極推動東西二圳事業放流水加嚴重金屬排放標準、公告彰化縣全轄區為水污染管制區、修正公告廢水排放總量管制方式、建置13座全自動水質監測站、使用縮時樹脂膠囊重金屬捕集包等，總體成果反映在水質監測數據上。

目前東西二、三圳灌溉渠道水質重金屬檢測，已連續3年全數符合灌溉用水水質標準，轄內15條高重金屬汙染潛勢圳路，也全數被農委會解除列管，擺脫污名。

此外，彰化縣畜牧場在養的76萬頭豬、3萬頭牛，每日產生近1.5萬噸廢水，除加強稽查管制，更持續推動循環經濟再利用，輔導188家畜牧業者，將糞尿資源化為田間肥分，每年核准澆灌量達48萬噸，更爭取經費購置施灌車輛、建立集中處理場，持續減少畜牧廢水汙染。

為強化事業廢水集中管理，彰化縣政府積極輔導重金屬廢水高汙染產業，遷入彰濱電鍍專區，更透過檢警環調聯合查緝環保犯罪平台，稽查取締不肖違法事業；並結合民間力量組織水環境巡守隊，共計32隊、共計1287名志工巡守隊員，認養各大水體流域，協助巡守汙染河段，投入推動水環境教育工作。

彰化縣長王惠美強調，彰化縣是國內人口最多、產生事業廢水列管工廠最多的縣，也是養牛頭數全國最多、養豬頭數全國第三大縣；雖造成水環境負荷沉重，但彰化縣政府仍將戮力盤點各項可用資源，並積極向中央爭取專案經費，挹注各項水環境管理及建設，持續向淨水、親水的目標邁進。