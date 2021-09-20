台東鳳梨釋迦產業外銷1年創造5、60億元產值，超過95％銷往中國大陸，除了實際種植的農友，約1／4-1／5縣民從事與釋迦相關的上下游產業，如今外銷通路突然中斷，對台東影響非常巨大，台東縣長饒慶鈴20日與《少康戰情室》主持人趙少康連線，提出台東迫切需要的3訴求，請中央支持。

饒首先要求中央發行台東釋迦券，她說縣府為了振興疫後的台東經濟，推出「預約台東」旅遊優惠方案行銷釋迦，目前中央也將發行農遊券，希望仿效台東做法、並綁定釋迦共同行銷，吸引國人以實際購買方式力挺台東。

其次是盡早公布鳳梨釋迦產期調節等配套措施，饒認為，台東縣鳳梨釋迦面積約2700公頃，現在為授粉期，產期從12月到隔年4月，政府今年在缺水時提出補助水稻休耕每公頃14萬元，建議盡早公布鳳梨釋迦產期調節的配套措施，以安民心。

再者，請中央補助農會冷鏈設備、加碼出口至其他國際市場的運費補貼，由於鳳梨釋迦不耐儲運， 台東努力推動外銷10年，冷鏈運輸技術逐漸成熟，但光是台東地區農會冷鏈包裝集貨場投資金額就超過1億元，建議中央增加補助各農會冷鏈設備。

饒慶鈴表示，在開拓其他國際市場部分，台東1年約有700噸鳳梨釋迦是外銷到香港、東南亞及加拿大，我們樂見農委會承諾外銷至其他地區的鳳梨釋迦增至5000噸，龐大的運費需要中央加碼支持。

她說，台東農民很努力顧釋迦品質、台東縣政府也很努力協助擴展內外銷市場，目前面臨釋迦危機，中央地方齊心，一定要把危機化為轉機！