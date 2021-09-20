中秋連假，各地出現報復性出遊人潮，有民眾PO出嘉義文化路夜市被擠爆的照片，沿路攤商前都大排長龍，完全無法保持安全距離，恐怖畫面曝光讓不少網友嚇傻，驚呼：「這樣的群聚比烤肉還可怕吧」、「過完中秋直接三級到過年」。

有網友昨(19)日晚間在臉書粉專《綠豆嘉義人》PO照表示，直擊嘉義市文化路，包括御香屋、郭家雞肉飯、阿霞雞肉飯、珍珍虱目魚都大排長龍。從照片中可見眾多攤商前排隊人潮超長，而且一個挨著一個，完全沒有維持室外1公尺的社交距離。

人滿為患的照片曝光讓眾人嚇傻，網友紛紛回應「剛剛經過大爆滿」、「不給烤肉，這樣也是群聚啊」、「這樣的群聚比烤肉還可怕吧」、「太扯…」、「過完中秋直接三級到過年」、「好恐怖」、「城隍爺啊！要眷顧嘉義民眾平安無事」。

不過也有網友認為，大家都悶壞了，好不容易熬到降二級後的連假，應該全台觀光景點都擠爆，不是只有嘉義，而且嘉義只有特定路段人才比較多，還有網友指出，有看到嘉義市府和自治會都有派人在各入口加強消毒。