傳聞已久的阿根廷購入巴基斯坦與中國合作的JF-17雷電戰機（大陸稱梟龍）的交易終於塵埃落定。外媒指出，阿根廷政府已向國會提出的2022年國防預算中，已編列6.64億美元用於採購12架JF-17 Block-III戰機，這是在英國對阿根廷採購戰機百般阻撓後，阿根廷最後可能落定的選擇。

據《英國國防期刊》(UK Defence Journal)報導，網路上公開的國防情報訊息來源AEROSINT Division PSF日前發布消息稱，在經過對俄羅斯戰機、美製戰機與印度戰機等多種選項評估後，阿根廷政府已決定採購巴斯基坦與中國合作的戰機。該國政府已在提交給其國會的 2022 年預算草案中正式提列6.64億美元，用於從巴基斯坦購買12架JF-17A BlockIII戰機，其中有10架為單座型，2架為雙座型。

able to perform combat air patrol air interdiction beyond visual range integrated battle long range maritime strikes standoff range precision ground strikes anti radiation SEAD/DEAD missions and electronic warfare.

The primary air to air weapon on the fighter is the PL-15 pic.twitter.com/qgUePgE7mh — AEROSINT Division PSF (@PSFAERO) September 17 2021

巴基斯坦《黎明報》則報導稱，這個預算分配建議並不意味著相關交易已最後確定，因為雙方尚未簽訂合約。唯一能確定的是，阿根廷已確定在諸多考量下選用JF-17戰機。

外媒指出，從1982年福克蘭戰爭後，英國一直多方阻撓阿根廷獲得先進戰機，阿根廷空軍在2015年讓多架幻象3型戰機除役後，空中作戰能力大受影響。此後曾試圖購買瑞典的鷹獅戰機與韓國的FA-50輕型戰機，但最後瑞典與韓國都因英國的壓力而放棄爭取這項軍售。

陸媒《環球時報》也指出，除了英國方面的壓力外，阿根廷空軍引進新型戰機的的另一個問題是缺乏資金。

報導說，JF-17是輕型的全天候多用途戰機，可用於攔截、對地攻擊、反艦和空中偵察與反幅射攻擊的電子戰任務。

該戰機是由巴基斯坦航空綜合體（PAC）和中國成都飛機工業公司合資開發，因此無需理會來自英國的壓力。JF-17機身的58%，包括其前機身、機翼和垂直穩定器在巴基斯坦生產，而 另外42%在中國大陸生產，總裝則在巴基斯坦進行。

該公司表示，JF-17擁有出色的空對空和空對地作戰能力，最新款JF-17 BlockIII型號還擁有最先進的航空電子設備、優化集成的子系統、電腦化的飛行控制和使用最新武器的能力，提供了超越同級對手的決定性優勢。