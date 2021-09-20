為有效移除外來種綠鬣蜥，同時兼顧動物福利和生態平衡，嘉義縣政府決定招募民眾組成移除大隊，依吻肛長換算，最多每隻能領到500元移除賞金。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉縣境內綠鬣蜥主要分布於中埔鄉與水上鄉八掌溪岸，成年的綠鬣蜥活動力強、破壞力大，並時常危害農作蔬菜，造成民眾損失。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣政府為有效移除外來種綠鬣蜥，決定招募民眾成立移除大隊，大隊成員完成專業基礎訓練及實務訓練課程合格後，就能與嘉義大學團隊配合執行綠鬣蜥移除工作，每隻依吻肛長換算，50公分以下領250元，50公分以上領500元，助生態平衡還能賺外快！

農業處畜產保育科長石蕙菱說，為有效移除綠鬣蜥，同時兼顧動物福利和生態平衡，將委託嘉義大學開辦兩梯次課程，內容包含綠鬣蜥生態習性與棲息環境介紹、野生動物保定與簡易救傷收容、一般綠鬣蜥移除工具使用與安全介紹及使用槍械移除外來種安全訓練等，通過訓練後，移除大隊成員可於縣府規畫特定範圍與時段內，著縣府所核發臂章，利用所核准的移除工具，進行綠鬣蜥移除。

嘉縣境內綠鬣蜥主要分布於中埔鄉與水上鄉八掌溪岸，成年的綠鬣蜥活動力強、破壞力大，並時常危害農作蔬菜，造成民眾損失，民眾如發現綠鬣蜥，可通報119，後續將由農業處委託團隊執行移除工作，石蕙菱也強調，考量動物福利，將來未受過訓練民眾，不可擅自捕捉綠鬣蜥，以免觸犯野生動物保育法。

石蕙菱指出，嘉大長期執行嘉義縣綠鬣蜥監測工作，縣府將參考歷年監測結果，依綠鬣蜥生態習性、繁殖週及綠鬣蜥分布熱點，開放時段供大隊移除，嘉大團隊也將配合出勤，以利於最短時間內完成人道處理並進行後續研究工作，至於獎金依吻肛長區分，50公分以上每隻可領500元，以下每隻250元。