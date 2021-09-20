為因應釋迦、蓮霧遭對岸暫停輸入，農委會規劃以10農損基金加強內外銷，並針對目前釋迦與蓮霧外銷的新加坡、加拿大、馬來西亞、印尼、香港、澳門等市場加強輸出檢疫檢查，並加碼提供外銷獎勵措施、鼓勵業者擴大外銷等。（本報系資料照）

大陸海關總署昨(19)日通知，今(20)日起暫停台灣產釋迦及蓮霧輸入，繼3月鳳梨後水果銷陸再受衝擊！雖然農委會將以10億主打內外銷，專家指出，鳳梨與釋迦的品項不同，鳳梨上半年成功銷日的經驗無法在釋迦上複製。

為因應釋迦、蓮霧遭對岸暫停輸入，農委會規劃以10億農損基金加強內外銷，並針對目前釋迦與蓮霧外銷的新加坡、加拿大、馬來西亞、印尼、香港、澳門等市場加強輸出檢疫檢查，並加碼提供外銷獎勵措施、鼓勵業者擴大外銷等。

水果政治學作者焦鈞表示，農委會這次的對策是要做冷凍釋迦外銷，這部分要謹慎處理，所有產品都要從市場供需考量，在消費者導向時代，我們覺得好的東西別人不見得覺得好，要讓別人知道也需要時間，這部分無法一蹴可幾。

焦鈞說，日本只有極少數民眾認識釋迦，近年台日關係好，既然中國大陸不讓你進來，日本就讓你多賣些到日本，也才有上半年外銷近1.8萬公噸的欣慰數字，

「0到1很難，釋迦在日本幾乎是零！」焦鈞說，日本人從小吃鳳梨，但也不會知道是台灣還是菲律賓的鳳梨，這次鳳梨能大賣日本完全是天時、地利、人和造就的結果，缺一不可。鳳梨和釋迦是完全不同的品項，因此鳳梨成功的經驗難以複製在釋迦上，因為要更多難關克服，很多條件也要同時啟動才有可能。

假設日本政府准入，但是日本民眾對釋迦熱度不高也沒辦法，關鍵是日本進口商願不願意承擔進口釋迦這種「不知道輸贏」產品的風險，「政治可以喊、民粹可以大聲，但生意人不會和錢過不去。」

不願具名出口商指出，台灣的釋迦外銷不可能不依賴大陸，一來別的市場沒那麼好賺，二來釋迦儲運性差根本運不遠，冷鏈更不是萬靈丹。

釋迦農民表示，釋迦最麻煩的是後熟控制相當困難，摘下的熟度、運輸的時間、上架熟度、可以擺多少天等，真的不容易。