台股每逢清明、端午、中秋等節日前，經常會出現「變盤說」，對於中秋變盤，很多散戶也好奇不知會往上還是往下，資深分析師就表示，其實中秋變盤就只有那麼一次，就是1988年當時的財政部長郭婉容宣布要復徵證所稅，造成台股連跌19天，也是中秋變盤說的由來。

對於投資人經常聽到的「中秋變盤說」，啟發投顧副總李永年表示，其實真正的中秋變盤就只有那麼一次，1988年時，為抑制股市投機風氣，時任財政部長的郭婉容宣布要復徵證所稅，因而造成台股無量下跌19天，當時因為適逢中秋節前夕，因此才有中秋變盤的說法，對中秋變盤說不用太緊張。

李永年也在《金錢戰隊》節目中從技術面分析台股盤勢表示，大盤日線一直在季線、月線之間擠壓，上周五(17日)盤中一度嘗試收復季線，但終場還是跌破季線，就連月線也岌岌可危，過完節後多空即將分勝負，周三(22日)開盤後假如量再縮小，就必須收紅，且要在2個交易日內吃掉17日的上影線(即要站上17408點)，萬一22日又出現無量長黑，就要做鳥獸散了。

如果從周線的角度來看，目前則是價穩量縮，力守半年線，本周進可攻，退可守，不過在這種與前一周相比，高點沒有過，低點也沒有破的極度壓縮空間下，再來不是噴出就是跳水，就看本周如何表態，但因本周只有3個交易日，也可能會拖到下周才表態，看是要往上進行第5波的攻擊，或是往下做C波的回檔。

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