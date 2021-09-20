《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報導，印度空軍準備採購24架法軍的二手幻象2000戰機，加強現有戰力並補充備用零件庫存；專家批評，當世界走向5代機甚至6代機的同時，印度空軍卻仍在討論4代機，並質疑為何不將這筆錢用來購買該國自製、號稱為4.5代機的光輝（Tejas）戰機。

消息人士告訴《印度斯坦時報》，印度空軍準備向法國採購24架二手的幻象2000，其中13架發動機和機體結構完整，甚至有8架在簡單維修後便能重返藍天；其餘11架幻象2000則為缺料機，但仍包含彈射座椅等重要設備，預計將遭到拆解，作為印度空軍現有幻象2000機隊的備用零件。

消息人士指出，在印度空軍參謀長巴達里亞（RKS Bhadauria）上將拍板之下，該軍種已簽署合約草案，預計以2700萬歐元（約新台幣8.8億元）的價格採購這批二手幻象2000，平均每架售價112.5萬歐元（約新台幣3667萬元），將很快透過貨櫃的形式運往印度。

印度自1982年至今，共已採購42架幻象2000H（相當於幻象2000C）和8架雙座型的訓練用幻象2000TH（相當於幻象2000B），在經過多年談判後，2011年終於開始將機隊逐步升級至幻象2000I和幻象2000TI（相當於幻象2000-5 Mk. 2），首機2015年出廠。

不過印度軍事評論家雷（Shashwat Gupta Ray）指出，雖然該國幻象2000在1999年印巴卡吉爾衝突（Kargil War）和2019年巴拉克特（Balakot）空襲行動中皆表現出色，但在中國大陸已獲得殲20、全世界正走向5代機甚至6代機的同時，印度卻仍在討論屬於4代機的幻象2000，「難道我們要重蹈MiG-21的覆轍嗎？」他也質疑，若最終仍要回頭購買老舊外國戰機，「那我們耗費多年時間研發4.5代光輝戰機的目的是什麼？」