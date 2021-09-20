新北市金山區發生父女陳屍自宅案件。（民眾提供）

新北市金山區清水路一處獨棟別墅，昨（19日）晚間5時許驚傳雙屍案！一名陳姓男子因為自今年1月就沒有與爸爸見過面，又聯絡不到人，昨晚回到家沒帶鑰匙，請來鎖匠開門後，赫然發現70多歲的爸爸及30多歲的妹妹，雙雙陳屍在2樓客廳沙發，2人已死亡多日，遺體風化成乾屍，警方到場勘驗，未發現外力介入跡象，初步排除他殺，今天報請檢察官相驗釐清死因，但弔詭的是，父女遺體現場竟然擺設5台電風扇，其中4台還是開啟狀態，警方仍在釐清是否有其他用途。

據了解，陳男家住淡水，平時鮮少與住在金山的父親及妹妹聯絡，最近一次與父親見面是今年1月，昨天傍晚與女友到龜吼漁港吃海鮮，回程經父親住處因此決定返家一趟，不料一到門口就看見大門被貼上許多水電費催繳單，陳男因為當時沒帶鑰匙，多次叫門又無人回應，驚覺情況有異，立即請來鎖匠開門，進入屋內就在2樓客廳發現父親與妹妹，仰躺陳屍在二樓客廳的沙發上，且屍身都已呈乾枯泛黑狀態，明顯已經死亡多時。

警方鑑識人員初步勘察，發現大門及1樓門窗均上鎖，但2樓的落地窗開啟，屋內擺設雖然凌亂，但並無打鬥跡象，初步排除他殺可能。

詭異的是，父女陳屍的2樓客廳現場，竟然還擺放5台電風扇，其中4台開關呈現「開啟」狀態，因為身亡後數月未繳電費，被斷水斷電後，電風扇才停此轉動，至於這5台電扇是否有特別用途，仍待警方進一步調查釐清。