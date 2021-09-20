中國大陸正式申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），引起各界關注。前大使介文汲表示，加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）要做很多市場開放的妥協，這會影響民進黨的選情，民進黨政府把自己的利益放在臺灣經濟之上，實在是太自私了，會給臺灣帶來災難性的後果！

介文汲20日在《新聞大白話》指出，加入CPTPP，譬如要開放農業，農業團體就會不滿民進黨，若是開放金融、電信業，也會損害民進黨的票源。民進黨為了自己選舉的考量，就不想參加談判，因為這個談判是包括市場開放，11個會員都會要求臺灣開放。這對民進黨的選舉非常不利，譬如稻米開放，農民會把帳算到民進黨頭上，其他如金融電信、會計師等都必須開放，這對民進黨選情非常不利，所以民進黨一直規避。

介文汲認為，CPTPP是臺灣最好的一次機會，民進黨在考慮臺灣經濟重要？還是自己的選情重要？民進黨把自己的選情放在臺灣經濟之上。所以外國都認為，臺灣要救經濟，唯一的出路就是CPTPP，怎麼民進黨政府死拖活拖，連申請都不申請？其實原因就在這種自由貿易協定的談判，必須要以臺灣開放農產品、工業產品，甚至服務業，這些市場的開放，對民進黨的選票有很嚴重的傷害，所以民進黨不會去展開這場談判！這次民進黨政府又把自己的利益放在臺灣經濟、臺灣未來之上，實在是太自私了，會給臺灣帶來災難性的後果！

至於ECFA，介文汲披露，大陸對臺灣開放很多產業，讓臺灣產品在大陸有優勢的競爭地位，例如大陸把單價在2000美元以上的高階自行車市場，幾乎完全保障臺灣，這就是ECFA對臺灣的效用。其他譬如機械、紡織，大陸都給臺灣優惠關稅待遇，所以臺灣的這些產業在大陸還有一席之地，可以跟韓國、日本競爭。如果民進黨把ECFA廢掉，臺灣很多大賺錢的產業可能就沒有機會了。臺灣每年對大陸順差，ECFA扮演重要角色。如果民進黨用意識形態凌駕在臺灣經濟之上，把ECFA廢掉，臺灣就入不敷出！所以民進黨嘴巴抗中、反中、仇中，可是ECFA動都不敢動，否則就動到臺灣經濟根本！