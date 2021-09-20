中秋連假，景點湧現人潮，南投縣渡船遊艇商業同業公會理事長王英生表示，日月潭人潮約僅原非疫情期間的5成左右，且會去坐船的僅約原非疫情期間的3成左右。（王英生提供／黃國峰南投傳真）

中秋連假，景點湧現人潮，但日月潭遊艇遊湖服務，僅開放團體包船服務，且餐船業者指出，防疫規定船上不能飲食，生意現在完全停擺，喝西北風。（業者提供／黃國峰南投傳真）

中秋連假，各景區迎來遊客，人潮就是錢潮，業者笑開懷，日月潭遊艇業者，從7月底開放團體包船，但防疫考量，班船可能要到明年才能復航，餐船也還不能開放，看著中秋遊客人潮，業者也只能望「人」興嘆，只盼著疫情快快過去。

乘船遊湖是日月潭重要觀光經濟之一，今年先是受到旱災影響、後又新冠肺炎（COVID-19）疫情，潭區139艘載客遊艇生意完全停擺，雖疫情上月27日起降為二級警戒，遊客雖然逐漸回籠，但遊湖僅開放包船，生意依舊清淡。

南投縣渡船遊艇商業同業公會理事長王英生表示，遊艇業者遵守防疫規定，僅開放包船服務，且乘客數僅能坐到8成，也就是日月潭一般遊艇一艘載客量最大40人，可載到32人，但一般不會有那麽多人，通常現場一家人5個人就能包船，或由旅宿業者媒合，2家人包一艘船，由於包船遊客互相認識，在防疫上來講，接觸史相對單純，疫情風險較可控。

王英生接著表示，由於班船遊湖乘客來自各地，疫調不容易掌握，日月潭地區遊艇船長及船務人員，又不是都有接種過疫苗，將繼續停航到年底，目前僅能開放包船，但觀察中秋節連假，這3日來，包船人數也僅有疫情前連假時的3成左右而已，業者僅能繼續苦撐，慘淡經營。

除了班船還不能營業外，日月潭還有把歐式自製餐搬上遊艇的「餐船」營業形式，一位餐船業者大吐苦水表示，餐廳都可開放內用了，但船舶卻仍禁止飲食，他表示相對於餐廳的封閉空間，遊艇室內空間四周圍都有開窗，前後甲板更是開放空間，他也做好如量體溫、酒精消毒、設置隔板、梅花座等等防疫措施，餐廳可內用，他的船卻不能飲食，生意現在完全停擺，而且是遙遙無期，僅能期盼疫苗覆蓋率盡快提升，疫情盡快結束。