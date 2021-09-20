經歷了新冠肺炎疫情影響，迷你足球協會排除萬難、配合中央疫情指揮中心相關防疫規定舉辦110學年度國小迷你足球賽，首站在台北市士林運動中心開踢，雖然適逢中秋連續假期，但毫不影響家長的熱情，在配合防疫規定下戴著口罩忘情地振臂為小球員歡呼打氣。

長期推廣基層足球運動的迷你足球推廣大使許淑華，也在百忙中抽空前來現場關心開幕戰，她在受訪時表示，推廣幼兒足球至今，從當初的200隊到現在2千多隊近10倍的成長，因足球而拉近親子關係的足球運動正開始蓬勃發展，實在不樂見迷你足球賽事因新冠疫情影響而取消或延期舉辦，畢竟每年有5千多場賽事如果因疫情失去比賽將會使備戰許久的小朋友及家長失望，有非常多位家長反應希望能適度鬆綁有條件舉辦賽事，讓小朋友能透過高強度運動增加抵抗力對抗疫情。

向來對於體育推廣不遺餘力的雲豹能源發言人張建偉表示，從2019年開始，雲豹能源便將幼兒足球公益行動深入到東部偏鄉部落以及雲林縣口湖地區偏鄉小學，幫助缺乏資源卻熱愛足球運動的孩童能開心踢球。

雲豹能源科技每年也會贊助迷你足球賽事的單場MVP 1顆比賽用球，20日台北站賽事由U8組磐石俱樂部的陳柏安獲得單場MVP，他的球齡3年多，這次擔任守門員攻守俱佳，平常除了足球外最喜歡的運動就是羽毛球；據陳柏安的父親表示，自從開始踢球後，陳柏安不但食量變大、腳部也更有力，相較其他項目幼兒足球算是他最有成就感的運動，因為能與其他隊友互動感到參與感十足，也希望這賽事能持續舉辦下去。

迷你足球推廣大使許淑華（中）親自上場與小球員競技。（迷你足球協會提供）