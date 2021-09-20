雲林縣台西鄉海口故事屋，以多元文化為營造主軸，讓沿海新住民有1處交流空間，最近台西鄉公所請來越南籍黃清水擔任導覽志工，嫁來台灣10餘年的黃清水精通越語、英語、國台語，中秋連假期間吸引不少新住民來訪，讓故事屋更加國際化。

海口故事屋前身為日據時代昭和12年（1937）的海口庄長官舍，是雲林沿海少數的日式木造宿舍，台灣光復後做為台西鄉長宿舍，後因年久失修閒置多年，經縣政府登錄為歷史建築展開整修活化，命名為海口故事屋由地方文史工作者負責營運。

台西鄉公所為強化故事屋功能，特別請來黃清水擔任導覽志工，她表示自己對語言很有興趣，在越南就勤學英語，來到台灣用心學習國語與台語，加上母語越南語，四種語言讓她導覽時得心應手，遇到越南同鄉用母語交談，更讓同鄉備感親切。

黃清水說，雲林目前約有1萬多名新住民，大家跨國來到台灣，內心都很想念故鄉，所以她決定擔任志工為大家服務。故事屋內有許多越南書籍，也經常舉辦各國文化展演，希望藉此凝聚同鄉的向心力，同時幫助新來的新住民盡早融入台灣生活。

故事屋負責人丁仁桐指出，雲林沿海新住民相當多，故事屋特別規畫新住民故事區，購買越南、泰國、印尼等各國書籍，幫助新住民第2代深耕母國語言與文化，多學1種語言，不僅可讓新住民孩子更有競爭力，也讓台灣的文化更多元、有包容性，藉由多元文化的推廣，還可提升台灣競爭力。