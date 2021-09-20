琳誼為自己的手機打出高分。（相映國際提供）

琳誼在中秋節前夕應景挑戰製作蛋黃酥。（相映國際提供）

琳誼第一次製作月餅，仔細完成作品。（相映國際提供）

中秋節假期來！創作新人琳誼Ring特別應景挑戰烘焙蛋黃酥歡度佳節，她笑說：「雖然平常在家也會下廚，但這是我第一次嘗試做甜點，畢竟平常也不太能吃這些東西，這次很開心接到這個任務，希望以後還有！」

琳誼一開始手忙腳亂，但仍專注遵循食譜操作，她花了兩個半小時終於大功告成，有趣的是，少女心的她決定挑戰「柴犬」造型蛋黃酥，看著示範樣品萌樣可愛，再對比自己成品，她哭笑自嘲：「我的柴犬是屬於頭破血流的那種，因為紅豆泥整個外露了，雖然賣相不佳，但是保証很好吃！」打給自己9.9分的高分數。

因為疫情加上工作緣故，琳誼今年不返鄉，待在台北獨自度過中秋節，「大家可能會覺得我自己過很怪，其實我是一個很宅的人，自己在家烤肉也可以過得很開心，跟我的貓咪一起過節，一起吃好料！」她已採購牛肉、蛤蠣、蝦子等好料，要在家烤肉，還會製作鮮食要為貓咪加菜。

琳誼推出EP《青春集Daisy》闖出亮眼成績，其中〈蚵仔麵線〉在《俗女養成記2》熱播下，至今霸榜了數位音樂平台台語新歌日榜冠軍寶座，受到許多樂迷們喜愛聆聽，她感謝著：「非常謝謝大家這麼喜歡《蚵仔麵線》這首歌，有許多人翻唱標記我，真的超開心！我會繼續努力唱更多好聽的歌給大家。」