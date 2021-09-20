獨裁政治下，女性悲歌頻傳。近日有不少脫北者爆料，北韓軍中的性暴力問題嚴重；除此之外，也傳出面容姣好的女性有機會被選入北韓領導人「後宮」，但並非是飛上枝頭變鳳凰，沒有自主權的他們隨時可能被流放，宛如遭「打入冷宮」，令人不勝唏噓。

《每日北韓》日本版（Daily NK JP）報導，有北韓內部消息人士指出，近日有5名咸鏡北道清津師範大學史蹟學系的女性畢業生，因清秀面貌，被選為有北韓領導人後宮之稱的「歡樂組」預備成員。但後來竟因不明原因遭踢出名單，又被勞動黨咸鏡北道委員以「黨內方針」為理由，流放到白頭山（此山在中國被稱為長白山）上工作，命運的起伏令人悲嘆。

報導中指出，後來這些女子被分派的白頭山，是歷史革命遺跡地。因為北韓最高領導人金正恩會至此視察，可謂重要的一級基地，所以唯有身分、長相、背景都優秀人的人才有望派駐至此。在此地工作者，因為有機會親自見到金正恩北人，有機會加快入黨速度，更容易嫁給好人家，對家庭能帶來幫助。

不過，即便看似也有好處，但因白頭山位處中國大陸吉林省東南邊境，是兩國界山，天氣極為寒冷，與其他地區之間往來不便，甚至有北韓「陸地孤島」之稱，也與這些女子原本所在的清津距離相當遙遠，因此家屬應都心有不甘。

但即便女兒遭受到如此對待，據悉這些女子的家人也是敢怒不敢言。因為若不服從委員會的決定，恐將被認定叛亂。家屬只能無奈接受官方安排。