日本演員松坂桃李今年主演電影《早安甜心歐嗨喲》《生命的停車場》《孤狼の血 Level 2》以及即將在當地上映的《空白》等片，電視劇也演出了《要是當時吻了他》等作品，2019年與2020年連續兩年獲日本電影學院獎最優秀男配角、男主角獎，戲約不斷。

松坂桃李前陣子卻在「日本放送」廣播電台代好友菅田將暉上陣主持節目時，聊到了銀行貸款的話題時自嘲：「身為演員已算是身備信用，銀行貸款還是沒批下來，我不繼續努力是不行的。」隔周，回到主持位的菅田將暉也同樣聊起此事也同樣嘆：「我也一樣，銀行貸款批不下來。」

松坂桃李主演電影《早安甜心歐嗨喲》20201年在金馬奇幻影展放映。（取自官網）

兩位日本影視圈當紅炸子雞竟皆有同樣境遇，人氣談話節目《上沼・高田のクギズケ！》也拿在戲劇圈地位相當的石原里美與篠原涼子做例，石原相較之下可能容易批得銀行貸款，因為石原的老公是在有名的外資企業就職的職員，但篠原今年7月與演員市村正親離婚、且沒有自己主持的帶狀節目，對銀行來說收入狀況不安穩，也就可能較不易批得貸款。

節目來賓解釋，在日本，藝人多為與經紀公司簽「業務委託約」，屬於「自營業者」，收入被視為不穩定，常被拒絕銀行融資。節目另舉了當紅的星野源作為例子，星野因為兼具歌手身份且創作詞曲，光是收版稅就已安泰，令現場來賓們羨嘆「際遇差太多」。